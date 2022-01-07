館長陳之漢想到中南部想到中南部擴展旗下成吉思汗健身房版圖，於2019年10月17日，在YouTube時發表「健工打給屋主以兩倍價錢搶租」等言論，遭健身工廠母公司柏文健康事業提告公然侮辱、加重誹謗等4件訴訟，並求償3300萬元，橋頭地院認定其中2案館長罪證不足，判決無罪，另2案判決自訴不受理。

橋頭地院判決書指出，柏文健康事業提告，指館長陳之漢於2019年10月17日在YouTube直播時發表「健工打給屋主以兩倍價錢搶租」等不實言論，並以「卑鄙」一詞辱罵自訴人柏文公司、陳尚義、健身工廠總經理陳尚文，另於2019年11月1日直播時以「健工是炒股票的嘛、最近股票不好嘛」、「高雄富二代」、「我們沒有爸爸可以靠」等語再罵一次，因而認其有公然侮辱及加重誹謗罪嫌。

橋頭地院判決書表示，法官審理後認為，房東及南下負責簽約承租館場的股東告知簽約當日恰好有一家上市健身房致電表示欲以高價承租之事，且經證人證述，足認陳之漢所述內容為真。

至於館長所使用「卑鄙」等語固是負面用語，但他評論的事情並非全然杜撰，部分用語也非純屬抽象謾罵或嘲弄，就算讓陳尚文等人感到不快，仍應屬言論自由保障的範圍，因此不構成公然侮辱罪，這部分判決無罪。

又臉書粉專「靠北健身界」有多篇發文提及健身工廠與員工關係的變更導致爭議，另財經媒體亦曾有報導柏文公司掛牌後股價大幅漲跌狀況等，法官認為這些資訊都是公開而眾所周知，且為可受公評之事，館長並不構成侵害他人名譽。

至於館長被控妨害營業信譽罪部分，因健身工廠提告時已超過6個月告訴期間，判決不受理。