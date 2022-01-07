台南市六甲區公所推出「花現六甲落羽松」攝影比賽。(台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真)

為落羽松季暖身，台南市六甲區公所祭出「花現六甲落羽松」攝影比賽，首獎可獲得1萬元禮券。

六甲區長陳啓榮表示，六甲落羽松在市長黃偉哲的支持與推動下，成為全國知名觀光景點，網路上已可見許多美麗的攝影作品，黃綠紅橘交錯、色彩繽紛的落羽松，倒映在六甲菁埔埤上，如同人間仙境令人流連駐足。

陳啓榮表示，目前落羽松林旁的農田花海逐漸盛開，包括雪白的蕎麥花、金黃油菜花與色彩繽紛波斯菊，附近農田已蓄滿水準備春耕，絕美的落羽松倒影也將現身。

為了進一步行銷六甲美景，民政局特別指示六甲區公所舉辦「2022花現六甲落羽松」全國攝影比賽，希望藉由此次競賽，透過全國攝影好手的鏡頭與創意，讓六甲落羽松美景增添新意。

六甲區公所表示，攝影比賽收件日期自即日起至2月28日截止，每人最多可投稿3件作品，採線上報名，報名表可至六甲區公所網站下載。參賽作品經由初審及複審後將評選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名及優選10名，頒發獎狀及禮券（總金額3萬9000元），另有評審推薦獎，將贈送神祕小禮物。

陳啓榮表示，「2022六甲落羽松季」活動將於1月29日舉辦，安排了精彩表演、農特產展售市集及手作DIY體驗等，歡迎遊客一起來賞美景，順遊六甲景點嘗美食。