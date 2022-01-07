一名人夫在臉書吐苦水，透露自己因除夕上班沒辦法回家圍爐，他提議要妻子自己去婆家過年，但妻子不同意，讓他相當不能諒解。文章曝光後，網友一面倒不認同人夫的看法，還認為讓妻子獨自面對婆家，真的太過分。

人夫在臉書粉專投稿，大吐苦水。（翻攝臉書）

這名人夫在臉書粉專《靠北婚姻2.0》匿名投稿，根據6日晚間發布的貼文所示，人夫表示自己除夕該日要上班沒辦法圍爐，希望妻子能單獨去和他的家人一起吃飯，而他初二時再陪她回娘家。

人夫分享，妻子卻表明既然他不會出席，那她也不想回婆家吃飯，還說「寧願去朋友家還比較放鬆。」人夫解釋，因為妻子不會煮飯，他早已先與家人溝通好，妻子到場後不需要幫忙，因此妻子的那席話讓他相當傻眼，也認為妻子非常不體諒。

人夫也補充說明，娘家那方都是公務人員出身較強勢，也一致認同若他沒陪同，妻子就不用回婆家圍爐，讓他好奇發問，「我的要求會太超過嗎？」

文章曝光後，不少網友認同原PO妻子的立場，留言聲援，「換成是我，也不會想回去，老公也不會勉強我！」、「老婆嫁給你又不是包整個家族、為啥要她回去面對不熟的『家人』？理由在哪？」、「你能夠單獨一人去跟她的家人吃飯嗎？」

也有網友點破，就算人夫與家人溝通好不會讓妻子做事，但實際上婆家還是可能會趁他不在時，使喚他妻子；還有過來人網友提供方法，透露當初遇到這情況時，他與另一半說好提前一天圍爐，因為夫妻要同進退，不該讓妻子除夕獨自留在婆家。