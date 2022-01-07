環保署表示，去年1至3月空品較109年同期明顯較差的原因，主要係因去年第1季受大氣擴散不良天數增加，中南部又逢最嚴重水荒，降雨減少及地表乾燥易形成揚塵等因素所造成，即使第1季空品不佳，但全年PM2.5年平均濃度約14.2μg/m3，與109年14.1μg/m3相當，高屏地區PM2.5年平均濃度近5年改善幅度亦達26%；全國空品指標(AQI≦100)良好與普通比率超過九成，亦較109年持續提升，此外，全國及高屏地區臭氧紅色警示站日數大幅下降，均較109年改善近六成，顯示中央與地方合作推動「空氣污染防制方案」（109年至112年）已展現成效。

為持續改善空品，除依方案推動各項防制措施外，在固定源管制方面，環保署檢討加嚴行業別排放標準的腳步從未停歇，鋼鐵業、電力業、水泥業空氣污染物排放標準已陸續於107年、109年、110年分階段實施外，刻正積極檢討焚化爐、光電半導體、石化業、膠帶業、汽車製造業、合成皮業等行業別排放標準，目前均已提出草案積極與各界進行溝通，其中焚化爐及光電業排放標準草案在去年就分別召開3次及4次，近5年固定源空污減量達3成，在工業測站PM2.5、二氧化硫、二氧化氮分別減少33％、38％及19％。

在移動源管制方面，一直積極採取多元管理措施來改善空氣污染問題，包含老舊車輛汰換、調修，加嚴新車排放標準符合歐盟最新標準、道路疑似高污染車輛經環保機關目視或民眾陳情通知到檢等措施。近5年，共淘汰5萬6685輛一至三期大型柴油車，已減少近4成老舊柴油車，總污染減量7.8萬噸。另同期烏賊車檢舉數亦由2126件下降至744件，而柴油車的不定期檢測亦持續進行，統計109年及110年地方環保機關辦理柴油車不定期排煙檢驗達9萬9584輛次及10萬6629輛次，近5年移動源空污減量達2成，在交通測站PM2.5、二氧化硫、二氧化氮分別減少16％、45％及22％，顯示車輛的污染已有明顯改善。