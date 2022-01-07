華南金控公告，2021年12月合併稅前淨利為9.64億元、合併稅後淨利為7.26億元；累計2021年全年合併稅前淨利195.35億元、合併稅後淨利為172.04億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.3元，每股淨值為15.20元。

華南金子公司華南銀行2021年12月合併稅前淨利為9.17億元、合併稅後淨利為7.34億元；累計2021年全年合併稅前淨利161.68億元、合併稅後淨利為145.84億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.61元，每股淨值為23.18元。

京城銀自結2021年度稅後EPS5.02元
中信金2021年全年賺542.05億元 EPS 2.73元
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