華南金控公告，2021年12月合併稅前淨利為9.64億元、合併稅後淨利為7.26億元；累計2021年全年合併稅前淨利195.35億元、合併稅後淨利為172.04億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.3元，每股淨值為15.20元。
華南金子公司華南銀行2021年12月合併稅前淨利為9.17億元、合併稅後淨利為7.34億元；累計2021年全年合併稅前淨利161.68億元、合併稅後淨利為145.84億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.61元，每股淨值為23.18元。
華南金控公告，2021年12月合併稅前淨利為9.64億元、合併稅後淨利為7.26億元；累計2021年全年合併稅前淨利195.35億元、合併稅後淨利為172.04億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.3元，每股淨值為15.20元。
華南金子公司華南銀行2021年12月合併稅前淨利為9.17億元、合併稅後淨利為7.34億元；累計2021年全年合併稅前淨利161.68億元、合併稅後淨利為145.84億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.61元，每股淨值為23.18元。
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