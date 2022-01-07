中二立委補選在即，國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，因被爆母親墓地違建，氣到血壓飆高送醫，國民黨文傳會副主委林家興說，民進黨鋪天蓋追殺顏家不打緊，如今又對逝者的安息之地指指點點，「逝者為大」是大家的底線，呼籲民進黨切勿因選舉跨越底線。

林家興表示，民進黨沒選舉時去參拜鎮瀾宮與顏家合影同歡，如今為選舉集結洪荒之力在中二補選當中，動用謠言抹黑、檢調司法與國家機器樣樣來，候選人或許都可以咬牙忍耐，但攻擊候選人已逝去的親人，沒有人可以忍受。

他指出，顏清標有恙在身，去年中旬才歷經換肝大手術，這次補選「異常激烈」，選舉期間受空降部隊無情的攻擊，沒辦法好好養病，體力無法負荷而送醫，如今又要被批判祖墳，可以說是雙重打擊。

他認為，中二補選不僅是一場「在地與空降」之爭，更是一場「人性價值」的保衛戰，民進黨不應該為了政治喪失人性，應重新在政治鬥爭中找回人性的價值，如果為了立委補選窮兵黷武、惡意追殺跨越底線，將會替台灣的民主發展埋下負面的因子。