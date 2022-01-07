經濟部長王美花為林靜儀站台。(林欣儀攝)

台中第二選區立委補選倒數，民進黨候選人林靜儀晚間在大肚區舉辦造勢晚會，現場湧入上千支持者，基隆市長林右昌站台呼籲選民要站出來投票，讓投票率衝破5成；他也提到，多次到台中輔選，不解為何每次選舉、某人家中都有人拿枴杖或住院，實在太湊巧。

今天中部地區天氣寒冷，林右昌說，大家不畏寒風，就是要支持問政有品質的林靜儀，但選前即便有再多呼喊的旗子，最重要還是要讓選票投下去；最近有兩件事讓他很擔心，因聽到有些鄉親說有人在收身分證，這是要預防的重點，大家若聽到有人要收身分證，一定要站出來阻擋。

林右昌說，第二個擔憂就是投票率，這次補選全台灣都在看，日前公投投票率達到5成2，希望這次補選投票率能衝破5成，要終止地方派系。這兩天聽到好像「某某人」住院，他多次到台中為立委候選人輔選，好像每次選舉他家都有人拿枴杖或住院，不知為何每次選舉都有。

經濟部長王美花則說，台灣防疫工作做得好、政府很認真顧，大家才可以過正常的生活，經濟也能有好的表現，台灣連續10幾個月經濟正成長，但國際局勢危險，呼籲大家投給林靜儀。

屏東縣長潘孟安則強調，林靜儀在擔任第九屆立法委員時，協助屏東爭取許多醫療資源，相信她若當選中二選區立委，一定也會積極爭取地方建設，台灣經過多年的民主淬鍊，這次選舉關係著台中二選區能否真正改變，呼籲民眾要用力催票，把親友、孩子都催回來投票。