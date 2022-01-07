台北市陽明高中疑似出現有學生在新大樓玩滅火器的情況，一名ID為「優雅中的悠亞」網友，在自己的IG帳號上傳一則影片，影片中疑似為北市陽明高中的學生在新大樓玩滅火器，大喊「濕、搓、沖、捧、擦」，拍攝影片的同學還大笑，沒有阻止同學的行為。對此，北市陽明高中校長蔡哲銘表示，尚未接獲消息，將會再做查證。

一名ID為「優雅中的悠亞」網友在抖音和IG平台上，上傳了一段玩滅火器的影片，引發網友熱議，不少網友留言，「要被記（過）了」，而「優雅中的悠亞」本人則在底下留言表示，「笑死沒被抓」，甚至有網友回應，「笑死我玩滅火器被罰500元」，「優雅中的悠亞」還回應，「玩學校的免錢」、「已經玩了兩罐」等語，毫無悔過心態。

北市教育局副局長陳素慧表示，原則上校內偏差行為，由學校來了解脈絡，學校會判斷是否需要通報，但滅火器是學校本來必備的設備，不是因為發現有起火情形，拿來惡作劇或嬉鬧，應依照校規處理。

陳素慧強調，也會告知學校提醒學生，什麼可以玩什麼不能玩，要告訴他危險性，她舉例，學生如果惡作劇用掉了滅火器，如在此期間發生災害，恐傷害到他人，或是學校在重新添購設備恐有空窗期，雖然學校可能有備用，但也會造成學校維護管理上的困擾。

陳素慧說，畢竟是國、高中生，必須要考慮前因後果，為自己行為負責，學校判斷是否有造成相當損害，才會通報教育局。