Omicron變異株讓COVID-19疫情再起，前副總統陳建仁今天接受專訪指出，元宵節過後是疫情關鍵期，籲民眾儘速施打第2、3劑疫苗，也透露自己將於18日接種第3劑的高端疫苗。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒，累計11人確診，目前已知其中3人檢出Omicron變異株，疫情已經燒入社區。

陳建仁今天接受MOMOTV綜合台「大雲時堂」主持人李四端專訪，針對這波本土疫情表示，台灣總體防疫表現仍獲國際讚揚，也提到目前台灣疫情狀況與去年5月疫情爆發的情況不同。

陳建仁指出，去年中疫情爆發時，只有不到1%的人打預防針，但現在台灣有80%的人打預防針，所以整體來看，現在的狀況比去年5月要來的好，且現在感染的人如果打過預防針，大部分都是突破性感染，突破性感染的特徵就是發生的機率低，以及發生的症狀比較輕微。

陳建仁也提到，根據他的觀察，元宵節過後將是疫情的關鍵期，希望疫情能夠趨緩，但仍需要提防病毒變異，「台灣如果能度過春節假期，到了元宵節，如果疫情沒有太大變化，我覺得台灣的疫情就能慢慢消退下去」。

為了支持國產COVID-19疫苗研發，陳建仁參與國產疫苗二期試驗，後獲通知打到安慰劑。陳建仁表示，他本來是對照組，後來因對照組解盲，自己接種時間就比較晚，到18日剛好滿5個月，也計劃將在那天接種第3劑疫苗。

陳建仁表示，多次被外媒問到台灣有多少人戴口罩，他回應：「每個人。」對方便露出不可置信的表情，至於被問到防疫政策隔離14天有多少人逃跑，他則回應僅有0.3%的人因違規受罰，對方也驚奇不已，讓他相當感謝台灣民眾配合，否則台灣防疫不會如此成功。

陳建仁最後也提醒，由於Omicron變異株正在全球不斷蔓延，呼籲全民應盡快提高第2劑甚至第3劑疫苗的接種覆蓋率，才能繼續保持台灣防疫佳績，而打過疫苗者仍須保持良好衛生習慣以及戴口罩習慣。