公投之後，第三天然氣接收站（三接）將進入下一道關卡。下周三(12日) 三接「再外推方案」就要進行環境影響差異分析(環差)專案小組第二次會議，中油目前全力備戰中。盼能一舉通過送環評大會，目標4月開始進行再外推案工程。

三接工程目前已完成超過三分之一，陸上的儲氣槽、汽化區目前正在施工，槽體部分完成8成。但是再外推案再延伸455公尺，離岸1.2公里工程，目前要等待環評通過，才能施工。

中油代董事長李順欽說，下周三環差審查會，公司目前全力準備中。雖然早有進行，但還是希望做到精益求精。通過後要走環評大會，能順利通過，等3月完成其他證件取得，4月就可以展開外推工作。

中油表示，再外推部分有棧橋、工業港、防波堤要施作，等於環評好了，海陸兩部分都可同時施工。比較困難的就是因為外推更深入外海，工業港的量體也擴增，難度較過去增加。

不過只要環評通過，中油加緊趕工，可在2025年完成大部分主體，6月先開始供氣大潭電廠，未來全年目標300萬噸天然氣。