現在網路交友相當普及，透過網路就可以認識各式各樣不同的人，不少人就是透過交友軟體脫單的，然而沒有網路的年代究竟都如何認識新朋友呢？就友網友分享，老一輩都是透過「愛情青紅燈」的小雜誌交筆友，也釣出許多過來人大喊：「真的很懷念」。

一名網友在「爆廢公社公開版」PO出好幾本愛情青紅燈的雜誌，表示愛情青紅燈是20幾年前的交友平台，以前沒有FB、MSN跟聊天室的年代，「攏系靠這個認識乾妹妹的啦」並好奇有人看過或用過嗎？

貼文引起熱烈討論，讓許多網友陷入回憶，「國中寫過一次給筆友，對方回信，被我爸攔截走」、「不只20年，我40年前國中畢業就用這個交筆友，還有一位當年筆友現在還有聯絡，現在換用賴」、「直接去舞廳、冰宮、速食店虧比較快，寫信還要等回信，那是班上乖寶寶們在搞的」、「那時候外島當兵的休閒活動，在島寫信培養感情，返台後可約出來遊玩，我同梯的更強，女方直接坐飛機來北竿面會」。

還有網友分享交友成功的經驗，「我跟老公就是這個認識的」、「第一任男友也是裡面認識的」、「我爸媽就是安捏筆友認識交往的，然後就有了我」，也有網友沒看過，「這些是什麼沒看過餒」、「我還以為是通緝犯名冊，原來是紙本愛情公寓啊」、「太好笑了啦～世代交替耶」、「在現在的眼中，感覺像是尋人啟事」、「真正的『臉』、『書』交友」。