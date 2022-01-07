臉書超夯直播主丟丟妹（李明珊）有亮眼外貌和34E傲人身材，在賣貨時自然又豪邁的風格意外受到廣大網友青睞，還被封為新一代「直播帶貨天后」；丟丟妹過去不時會邀請藝人合作，常常引起討論，但6日她無預警在直播中情緒失控，哭訴曾遭同行找江湖兄弟砸場，還發毒誓自己「賺很少」，嚇壞不少觀眾。

丟丟妹隨著知名度越高，直播時請來助陣的明星也一個比一個大咖，泰籍網紅娘娘、藝人郭子乾、天團5566和男歌手周湯豪都曾現身直播間，丟丟妹年紀輕輕就會賺錢又有眾多人脈，令不少網友刮目相看；平時給人爽朗豪邁形象的丟丟妹，6日直播時卻突然感性地吐露心裡話，講到一半更情緒失控落淚。

丟丟妹6日無預警在直播中情緒失控，哭訴曾遭同行找江湖兄弟砸場，還發毒誓自己「賺很少」，嚇壞不少觀眾。(圖/ 摘自丟丟妹臉書直播影片)

在直播畫面中，丟丟妹一開始講到這段時間的心路歷程，且不忘感謝一直以來支持她的網友們，沒想到講著講著就爆哭，旁邊工作人員也馬上拿衛生紙給她；丟丟妹邊哭邊說出自己的委屈，2021年她遇到很多不好的事情，有遭到背叛、賣貨生意差賠了很多錢和有同行找江湖兄弟來砸場。

丟丟妹表示，新聞媒體沒有報導她遭遇的慘況真相，「因為我壓下來，我從來沒對你們講過」；而向來樂觀正向的丟丟妹，在聽聞網友質疑她賣的東西價錢比其他人貴，她也很難受，強調自己真的賺很少，「我沒你們想像中的好賺，賣給你們的價格真的很薄利」，更一度拿全家人發毒誓，表示絕無半句假話和炒作。

而許多網友看到丟丟妹罕見情緒失控，也很不捨地紛紛在底下留言安慰打氣，「別在意那些酸民」、「天啊，被砸場感覺很危險，要好好保護自己」、「丟丟妹家賣的海鮮和牛肉都超好吃」；事後丟丟妹解釋自己「微醺開播」，才會不經意說出那麼多心裡話。