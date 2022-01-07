意法半導體 (STMicroelectronics)及三星電子（Samsung Electronics）周五陸續公佈強勁的去年第四季財報，激勵晶片股連線大漲。

意法半導體股價盤中漲逾4％，德國英飛凌、荷蘭艾司摩爾（ASML）及奧地利微電子（AMS）均漲約2％。

意法半導體公佈，去年第四季營收逾35億美元，超越公司預測的34億美元。全年營收為127.6億美元，年增24.9％。

三星電子稍早公布去年第四季初估財報，預料營業利益比前一年同期成長52％，主要歸功於記憶體晶片需求強勁以及晶圓代工業獲利提升。

受此帶動，三星電子周五股價勁揚1.8％至78300韓元。

這家全球智慧型手機與記憶體晶片製造龍頭預期，第四季（10到12月）營業利益由前一年同期的9.05兆韓元增至13.8兆韓元（約114億美元）。三星強調對獲利的估值遜於市場預期，是因為發放員工一次性獎金所致。

三星電子估計上季營收年增24％至76兆韓元，寫下季度新高。

三星電子的業績被視為是科技業的晴雨表，因為這家公司既是電子產品大廠，也是蘋果、索尼等科技廠的重要零件供應商。銷售躍升反映供應吃緊之際，晶片廠商持續享受需求大增的優勢。

疫情帶動所有內建晶片的產品需求勁揚，也導致大缺貨以及價格上漲，推升三星等晶片廠商業績成長。

根據分析師平均預估，三星電子上季營業利益約15.2兆韓元，營收75兆韓元。三星預計本月稍晚公布完整財報。