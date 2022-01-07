小S（左）在《熙娣想聊》中與來賓賈靜雯大聊人妻話題。（CATCHPLAY提供）

小S（徐熙娣）主持的CATCHPLAY《熙娣想聊》日前第3集更新上架，小S與來賓賈靜雯大聊人妻話題，火力十足，不只讓觀眾看到新科金馬影后從未公開的另一面，更推動了《熙娣想聊》觀看人數再創新高。

主持人小S開場一見到來賓賈靜雯就開嗆，「英國媒體報導賈靜雯40幾歲卻長得像少女，我想說我跟你差不多大，為什麼不刊我？為什麼是你啊？憑什麼！」氣得逼問工作人員問覺得誰是姐姐、誰是妹妹，並嬉鬧拿出玩具水槍指向節目專屬保鑣，賈靜雯幫忙解圍並虧保鑣：「你怎麼又被射了？」

未料，此話一出令小S驚呆喊：「妳幹嘛開黃腔啦！」讓賈靜雯慌張解釋：「妳剛剛明明拿水槍射他！」小S則大笑說：「我還以為妳是一個很嚴肅的演員，妳怎麼開黃腔。」賈靜雯則連忙解釋：「我沒有開黃腔，是妳往那邊去想的好不好！」百口莫辯的賈靜雯被主持人小S逗得哭笑不得。

在本集的終極2選1單元中，小S拷問賈靜雯「孔劉跟修杰楷，二選一要選誰」？賈靜雯尷尬地笑說：「請問妳是要逼我離婚是不是？」小S則回：「反正妳又不是沒離過！」人妻互嗆完全沒在客氣，而後談及賈靜雯對於拍戲尺度突破不了露點的障礙，小S更逗趣向導演們喊話：「各大導演們，我是可以露點的喔，快來找我拍戲！」更大膽喊話以後賈靜雯的床戲都讓她來當替身。

《熙娣想聊》每周四下午5點在CATCHPLAY＋影音平台更新上架最新集數，註冊會員帳號即可享有當集上架後48小時免費看優惠。