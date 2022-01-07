美國房貸利率在元月初創一年半新高。專家認為這可能只是一個開端，未來一年房貸利率將持續攀升，影響房價已處歷史高峰的房市買氣。

房貸機構房地美公布迄6日止一周，平均30年期固定房貸利率，從前一周3.11％上升至3.22％創2020年5月來新高，為去年11月中以來最大增幅。該率去年1月初跌至2.65％創新低。

房地美首席經濟師卡特（Sam Khater）說：「這可能只是房貸利率在2022年往上走的開端。由於通膨走高、經濟成長前景被看好和勞動市場緊張，我們預期房貸利率繼續上升。」

房地美去年10月公布最新季度經濟展望，預測今年30年利率全年平均3.5％，年底上看3.7％逼近疫前水準。去年均值2.95％，2020年3.11％，2019年3.94％。

即使如此，今年30年利率仍處歷年均值的低端。據房地美資料，2011年到2021年底該率均值3.85％。拉長至從1971年開始統計來看，歷年均值達7.8％。

雖然外界預期今年利率上升，但專家看好房價繼續上漲，只是上漲幅度低於去年。全美不動產經紀協會（NAR）12月調查統計，業界預期去年美國整體房價上漲14.6％，今年漲幅腰斬逾半至5.7％。

但不動產顧問公司Zelman & Associates執行長澤爾曼（Ivy Zelman）說：「利率上升是房市最大風險。」他認為30年利率上升至4％就足以毀掉房市。

以30年利率3.22％貸款30萬美元計算，每月還款約1300美元。以去年1月2.65％計算還款金額僅約1209美元。若利率持續上升，已鎖定低房貸利率的屋主將減少換屋意願，澤爾曼認為這對房市極不利。

抵押貸款銀行協會（MBA）評估去年美國人貸款1.61兆美元買房創新高，較2020年的1.48兆美元增加近9％。