因應在地企業年前旺盛的求才需求，勞動力發展署中彰投分署，11日起在農曆年前在台中、彰化及南投地區接力完成7場次「福虎添翼 就業給力」系列徵才活動，包括怡利電子、美廉社、正新橡膠、碁富食品、天工精密、允強，及力麗企業等超過23家廠商參與，共提供上千個職缺，最高月薪達6萬元。

中彰投分署長林淑媛表示，為協助轄區企業解決缺工問題，也讓民眾找到工作過好年，今年特別推出新春系列徵才活動，邀集電子業、製造業、服務業、紡織業及休閒農場等各種業別，提供門市人員、儲備店長、廠務儲備幹部、工程師、採購專員、業務助理、作業員等各式職缺，最高月薪達6萬元。

由於適值歲末年初，各就業中心配合年節喜氣溫馨送暖，分別備有福袋、春聯及大禮包等新春好禮，給予求職朋友滿滿的喜氣及祝福。

11日在台中就業中心登場的美廉社徵才活動，將祭出要在全國7761村里，每個里都成立社區型連鎖超市的願景！美廉社本次徵才包含門市人員、中高階儲備督導及店長等近100個職缺，面試後，贈送求職「好運到」大禮包，豐富好禮包含旅行包、充電頭、各式轉接頭、便條紙、口罩收納袋、可重複使用的環保吸管、零錢包、公文手提套及御守幸運符等，大禮包數量有限，送完為止。

第2場徵才活動19日在彰化就業中心舉辦，邀請在地知名廠商怡利電子、彥豪金屬、台灣斯巴克等3家，提供生產技術員、業務助理、研發工程師、產線作業員及清潔人員等，逾200個職缺。其中已成立35年的彥豪金屬，是全球可大量生產油壓碟煞的2大自行車煞車系統製造大廠之一，該大廠此次擴大生產線，急求150個職缺，也是此次釋放出最多職缺的企業；另有怡利電子祭出6萬元的薪資，徵求機構工程師。