台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日舉行投票，雙方陣營把握最後時間爭取選民支持。對於林昶佐罷免案，前民進黨立委郭正亮表示，國民黨雖然這次沒有統一的指揮系統，但實際上各路人馬都在動，包括非藍營系統的前台北市議員童仲彥、無黨籍議員徐立信也都陸續動起來了。此外，他也發現到，資深媒體人趙少康今天做了一個不錯的整合。

台北市無黨籍立委林昶佐。(圖/本報資料照)

郭正亮7日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，現在情勢已經很明朗了，台中和台北這2場政治活動，情勢已經巧妙的在變化中，尤其台北市中正萬華這區越來越像藍綠對決，方方面面的力量都動起來了，國民黨雖然這次沒有統一的指揮系統，但實際上各路人馬都在動，包括非藍營系統的前台北市議員童仲彥、民眾黨議員徐立信也都在動。

對於1月2日在台北市大安森林公園的活動，活動效果是否會外溢到中正萬華，郭正亮認為，那場活動讓各方的力量看到能一搏的可能性，而這場活動後，各方力量的確也開始動起了，郭正亮也提到，他覺得今天資深媒體人趙少康做了一個不錯的整合，就是鍾小平承諾他「會尊重黨內初選的結果」，這也的確有化解掉部分的矛盾。

至於中二選區，郭正亮分析，最後這幾天則是多了民眾黨的因素，坦白講會變得更難預測，雙方都會很緊張。