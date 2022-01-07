林靜儀大肚造勢 再轟對手「佔土地炒地皮」。

中二選區立委藍綠戰況膠著，民進黨今晚動員全黨之力，在大肚區舉辦「溫柔堅定挺靜儀」造勢大會，林靜儀晚間8點登台，現場旗海飄揚，支持者激動高喊凍蒜。她說，鄉親的心都太軟，大家怎麼說就投給誰，沒想到對手發動罷免拉下陳柏惟，家族還佔土地、炒地皮。

林靜儀在台中市議員李天生、王立任、張家銨、江肇國等陪同下登台，現場旗海飄揚，支持者激動高喊凍蒜。林靜儀一開口就反問，這麼多人想要改變中二選區地方文化，卻因為罷免又走回頭路，大家是不是非常不甘願？

林靜儀接著怒轟對手政黨不斷抹黑她恰北北、不會做事，感謝了解她擔任4年不分區立委的人，例如之前有皮膚科醫師來訪，要回報她解決藥品進口，讓小孩、老人有皮膚藥可用，「我說不用答謝，人民將權力交給我手上，讓我當立委，我的責任本分就是替人民做事」。

林靜儀提到，這幾天車隊掃街，看到許多鄉親穿睡衣、拖鞋，在住家窗口揮手給她加油，自己深受感動，希望1月9日用民主制度，選擇為地方真心真意打拚的人，「民進黨、基進黨合力推薦的人選就是為地方打拚的人」。

林靜儀感概表示，過去許多人都說海線資源不多，其實我們擁有台中港，正發展風機產業，還有漢翔工業投入國機國造，對世界的門戶清泉崗機場也在這裡，烏日有台中高鐵站是南北交通樞紐，難道我們沒有資源嗎？

林靜儀說，我們台中第二選區不是沒有資源，實在是過去1、20年沒有選到好的立委。以前大家都很老實、心都很軟，大家怎麼說就投給誰，這不是大家的錯，沒想到對手這麼超過，把陳柏惟罷免拉下來，這個家族還佔土地、炒地皮，這種人不用給他選票了啦！

林靜儀表示，1月9日是改變歷史時刻，要讓全台灣看見我們是有資源、會發展的地方，而且要讓世界看見是能夠打破黑金的所在。她懇託大家，1月9日創造台中市第二選區、台灣民主的歷史，成為全台最驕傲、有尊嚴的地方。