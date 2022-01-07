美國國防部所屬網站日前發布美軍艦在南海活動消息稱，美海軍查菲號（USS Chafee ，DDG-90)驅逐艦近日接連在南海海域開展飛行作業、彈藥裝填訓練，網站同時發布驅逐艦裝填魚雷方照片。另外，南海智庫平台也透過衛星圖片發現西沙群島以南海域有一艘美國軍艦，很可能就是在南海展示武器的查菲號。陸媒認為，美艦在南海小動作不斷，必須留意是否會進入南海島礁12海里範圍內。

《環球網》指出，美國國防部下屬美軍動態圖片網站DvidsHub日前發佈消息稱，美海軍查菲號驅逐艦近日在南海海域開展訓練，內容包括艦載直升機的起降作業、魚雷維護與裝填訓練。查菲號驅逐艦正按計劃在美國第7艦隊轄區進行部署，同時作為一支戰備力量「為自由開放的印度洋-太平洋地區提供支援」。

南海智庫平台也透過衛星圖片發現西沙群島以南海域有一艘美國軍艦，很可能就是在南海展示武器的查菲號。圖為查菲號驅逐艦進行魚雷發射器維護。（圖／DVIDS)

另據「南海戰略態勢感知計畫」平台消息，歐洲哨兵衛星1月4日在西沙群島以南海域發現美海軍一艘柏克級驅逐艦，綜合公開資訊判斷，衛星拍到的可能是正是查菲號驅逐艦，接下來是否會闖入中方駐守島礁12海里範圍內，還需密切關注。

報導認為美國軍艦近期在南海上小動作頻頻，查菲號驅逐艦曾於2021年12月29日在南海進行了海上補給作業，由美國海軍的約翰·埃里克森號（USNS John Ericsson, T-AO-194)補給船為其提供補給物資；2021年12月30日，查菲號驅逐艦上的艦員又開展了設備維護與消防訓練。

此外，美海軍的塔爾薩號(USS Tulsa, LCS-16)瀕海戰鬥艦近期也在南海活動，它曾於12月19日在南海進行了艦載機夜間起降訓練、於2021年12月23日進行海上補給，並在12月23日夜間經由聖貝納迪諾(San Bernardino)海峽從南海前往菲律賓海。

報導引述中國國防部新聞發言人譚克非表示，美方作為域外國家，無視國際法和國際關係基本準則，時常打著「航行自由」的幌子在南海炫耀武力、挑釁攪局，不斷破壞地區國家維護南海和平穩定的努力，成為南海緊張局勢的直接推手。中國軍隊將採取一切必要手段，予以堅決有效應對。