台視《綜藝3國智》本周六（8日）邀請張景嵐和綠茶。張景嵐最近跨足主持界，並和張立東聯手搭擋。她爆料張立東相較於錄《3國智》，2人主持時經常聽不到自己講話，讓她覺得有點怪。張立東則解釋：「那是因為在《3國智》你們大家都太吵了，習慣高分貝，我聽不到。」黃豪平立刻提醒張景嵐說：「張立東是不是其實想藉故靠近妳？」，納豆也笑說：「這就是夜店常用的招啊！」說完作勢靠近假裝聽不到的模樣。

張景嵐一臉忽然明白了什麼，大驚表示：「對！有種既視感。」王少偉也吐槽：「花花每次跟張立東說話，800公尺外他就聽到了。」張立東則說：「是因為花花很香，人沒到味道就先飄過來了。」本周節目以加薪為主題，推出2萬5250元獎金要在節目最後送出，納豆率先放話：「每次都加1％、2％沒有意思，這次我抽到不會捐出來喔！」

綠茶久違再上《3國智》顯得很興奮：「等這個通告等了2年多！你們節目好難上喔！」他和張立東PK玩撲克牌一路落後，為了要「過運」直接往張立東臉頰上親了一下，不過最後還是讓張立東爽將3600元獎金入袋。張立東難得贏錢，一面笑得闔不攏嘴一面數錢，眾人在一旁喊著要分紅，張立東態度堅定一毛不拔，張景嵐便使出撒嬌攻勢，看到張立東有點動搖之後，還直接搶走他手中鈔票。張立東嚇得大喊：「妳是很缺錢嗎？代言手遊也賺不少了吧！」

張景嵐將搶到手的錢，大方分給主持群，張立東被占了便宜，立刻不甘示弱反擊：「你這樣很像我的另外一半耶，不行這樣子啦！」，雖然錢沒了，嘴上也不吃虧。以上內容於明（8日）晚8點在台視播出。