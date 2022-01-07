台中市第二選區立委補選倒數計時，國民黨候選人顏寬恒父顏清標6日被媒體詢問祖墳的事，氣到血壓飆高住院。國民黨副主席連勝文則舉他當年的遭遇怒批，當時他選舉時，民進黨的側翼及名嘴、網軍，也是用同樣的方法去攻擊，從他的曾祖父到他的祖父，無一倖免。這種為了選舉，不擇手段的作法，像是真正的流氓，甚至是更恐怖的惡魔。最噁心的是，這些人嘴巴上卻還是滿口仁義道德。

連勝文7日在臉書貼文表示，看到民進黨連顏清標去世多年的母親都不放過，用這種近乎泯滅人性的方法來打擊候選人顏寬恒，連別人的祖墳都要挖，這也讓他想起他自己的選舉，民進黨側翼及名嘴、網軍，也是用同樣的方法來攻擊他的祖上，從他的曾祖父到他的祖父，無一倖免。這種為了選舉，不擇手段去向對手進行人格謀殺、甚且詆毀他人祖上名譽的作法，才像是真正的流氓，甚至是更恐怖的惡魔，這樣的人還要來當立委？

連勝文甚至直言，「最可惡的是，他的祖先已經離世多年，甚至超過百年，根本無法為自己辯解，也不可能就百年前社會情況，自己來跟現今社會大眾做說明，只能無辜地遭對手侮辱、踐踏，再透過網軍擴大散播錯誤的訊息！用這種卑賤的手段，去鞭屍競選對手的祖先，民進黨這種做法比黑道還壞，這種選舉的手法，才是真正的組織犯罪，才是台灣政治上最大的黑道！」

連勝文認為，大部分台灣百姓都是善良敦厚，不願意去攻擊他人的先人，也不願意造口孽，唯獨民進黨選舉時完全不顧台灣人良善的本性，也不在乎社會的風氣，更不在乎對手家人的感受，只要能夠贏、只要能鞏固自己的權力及金錢利益，什麼惡劣卑鄙的手段都使得出來。而最噁心的是，這些偽君子嘴巴上卻還滿口仁義道德，每個人都裝作一副正義改革的樣子。

連勝文表示，懇請台中中二選區的鄉親們，不要被這些惡質的選舉手法給騙了，不要再讓民進黨用不擇手段的方法贏得選舉，之後大家再感到後悔，拜託大家用手中的那張票，讓這群人面獸心的政客，永遠無法搞爛台中海線。