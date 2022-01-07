空軍今天再度發布共機動態，2架共機（2架殲16機）晚間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。