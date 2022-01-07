空軍今天再度發布共機動態，2架共機（2架殲16機）晚間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。
國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。
空軍今天再度發布共機動態，2架共機（2架殲16機）晚間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。
國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。