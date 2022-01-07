「角頭」鄭人碩為八大綜合台《世界第一等》獻出外景主持處女秀，將於明（8日）晚間八點在八大綜合台首播。捕捉虎皮蛙（俗稱：田雞）、紅樹蜆等罕見生物，讓鄭人碩驚喜連連，忍不住向主持人唐振剛開玩笑表示：「其實你們做外景節目有很多好東西可以品嚐，不要喊累好嗎？」由於鄭人碩一時興奮只顧著說話，達人在旁提醒要邊做邊說，唐振剛逮到機會大虧好友：「碩哥你要幫忙啊！」《角頭》兄弟難得合體出外景，逗趣互動也見證兩人的好交情。

《世界第一等》邀請鄭人碩擔任客座主持，體驗抓虎皮蛙他換上青蛙裝，一摸到達人的手，竟裝可愛地說：「你的手好溫暖，我喜歡！」但踩進田裡後，因為深陷泥沼無法輕易動彈，讓他有些受挫：「看到獵物很想衝上去幫忙，但卻一直被卡住，真的很想罵XX！ 」顯露出一臉疲憊的鄭人碩苦笑說：「這才是真正的『歹路不通行』，明明看起來很淺的泥地，我的腳為什麼就是拔不起來？我不懂這個原理是什麼，也讓我覺得在爛泥裡面，真的是英雄無用武之地。」看著經驗老道的唐振剛走得相對輕鬆，鄭人碩只好無奈拿出角頭氣勢，跟自己的腳喊話說：「叫你抬起來就起來喔，再給我卡住我就找人處理你喔！」

在與達人親身接觸後，鄭人碩打從心底感嘆表示：「各行各業都有自己的工作訣竅，不得不佩服，在大家覺得物價很貴的同時，可都是這些人去一點一滴弄出來的，其實一切得來不易！」唐振剛也說：「雖然碩哥是最接近影帝的男人，但今天這種無法自拔的絕望感受，要是沒親身體驗，真的是演不出來。」除了鄭人碩之外，《世界第一等》也邀請到《角頭》幫黃尚禾參加外景錄製，唐振剛透露：「想看《角頭》幫第二位兄弟崩潰，就一定要準時鎖定節目。」