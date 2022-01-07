據《全國公共廣播電台》(NPR)6日報導，自去年(2021)八月底拜登宣布撤回所有駐阿富汗美軍，塔利迅速接管掌權後，成千上萬阿富汗人民長期飽受飢餓之苦，有許多人一天只吃少量的蔬菜、肉類、奶製品維持生命，情況更差的甚至根本連食物都沒有得吃。

世界糧食計畫(World Food Programme，簡稱WFP)發言人塔克拉爾(Shelley Thakral)表示:「阿富汗人民正面臨極端飢餓與營養不良，而現況是，物價持續飆漲，全國將近98%阿富汗人缺乏足夠食物。」

報導更進一步指出，因為嚴重的的糧食問題，20年前，在阿富汗某些鄉村地區，甚至還能看到人民不得已，只能吃草填飽肚子。然而，多年來情況並未好轉，塔克拉爾說:「現今的阿富汗出現了所謂『新都市飢餓族』的名詞，面臨早期只有鄉下地區才存在的飢餓問題。」

除了歷年來的乾旱問題，塔利班掌權後，經濟急遽惡化處在崩潰邊緣。聯合國開發計畫署(The United Nations Development Programme)則預計，截至今年年中，阿富汗人將面臨「普遍飢餓」。

冬天將至，殘酷的降雪使人民更加擔憂。如果沒有錢買食物，當然也沒有錢買燃料和材火取暖。

不過，塔利班政府似乎否認國家存在人道主義危機，根據《紐約客》(The New Yorker)雜誌報導，塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示:「有謠言說國家面臨危機，這是不對的。」還說道，「政府有足夠的資源與稅收，以及持續發展的公共事務。」

戰爭不復存在，但對於阿富汗人民似乎不得安穩，下一餐在哪裡更是眼前最棘手的問題。一位巴達赫尚省的農民對NPR記者說，「你知道嗎，戰爭更好，比起飢餓來得好。」