《中間之地》海報。(倪有純提供)

紀錄片《中間之地》獲獎。(倪有純提供)

獲獎獎狀。(倪有純提供)

《中間之地》。(倪有純提供)

國際級紀錄片導演鄧文斌花4年時間和夥伴們完成的《中間之地》，近日獲布拉格國際影展最佳紀錄影片奬，這是鄧文斌的第35個國際影展獎。

有「環境生態」導演美譽的鄧文斌，多年前因拍攝國家地理頻道節目《蝴蝶密碼》，經常住屏東、高雄、台東冬天紫斑蝶聚集渡冬的山區附近，這些山谷有許多石板屋，蝴蝶谷大都在原住民部落附近山區，為了找紫斑蝶落腳的地方，他經常在石板屋附近山區穿梭，慢慢對石板屋產生興趣與好奇。

製作團隊當年在台灣西部地區拍到好幾隻翅膀有記號的紫斑蝶，其中存活最久的一隻紫斑蝶翅膀上的記號是前1年10月所做的，他們拍到牠的時間是隔年5月，其間過了7個月，這在紫斑蝶族群裏算是超高齡的，要捕獲而且拍到的概率不到30萬分之1，是非常難得與珍貴的紀錄。

翅膀上的密碼是在屏東春日山區標記的，換句話說，找紫斑蝶多久，他就在石板屋附近山區穿梭多久，他拍攝的老七佳部落已經有至少400年歷史，老七佳的魯凱族石板屋聚落是台灣少數幾個保存完整的地方，老七佳的特殊與珍貴，讓長期關懷人文民情及自然生態的鄧文斌所吸引，也吸引有18年歷史、名號響亮的布拉格國際影展。

鄧文斌在國內榮獲7座金鐘獎肯定，在國際各大重要國際影展更是得獎頻頻，再次獲獎，鄧文斌還是很開心。當初鄧文斌只是覺得這是世界文化遺產的潛力點很珍貴，沒考慮經費就拍了，他認為幫原住民朋友做一些有意義的事情應該的。

拍攝地點老七佳位於山林之中，海拔高約570公尺處，目前仍有近50幢完整之石板屋，為現存石板屋保存非常完整聚落，從上往下看石板屋彷彿一幅美麗風景畫。走近看石板屋沒有一根釘子，層層疊疊，井然有序，冬暖夏涼。

屋內的擺設貼近魯凱族人的生活作息與對環保的尊重以及對祖靈的尊敬，整棟房子不論是採光通風防蟲，都和自然的運行完美配合，在雙手及簡單的工具下，能完成這麼具有工藝味道的建築聚落，鄧文斌看到是族人充滿智慧的雙手，他內心充滿佩服與感動。

《中間之地》影片內容以祖靈呼喚遊子，重返部落參與修復石板屋聚落的行列，其間族人傳統婚姻的觀念，異國婚姻的衝突，兩代之間想法的差異和對部落責任的態度，所有的不一致，在傳統優美文化的召喚和對族群向心力的趨使下，在祖靈和石板屋前，由衝突走向和解的曲折過程。

鄧文斌說：「我本來就很喜歡原住民文化，不管是音樂、工藝、舞蹈、圖騰、節慶儀式、傳統建築，處處充滿力與美，蘊含了非常多的前人的智慧，有很深的文化底韻，那是千百年累積而來的，非常的接地氣而有溫度！」

看似平凡的題材，要找到不平凡的故事，拍出能觸動人心又具有文化價值的影片不是容易的事，在拍攝過程中所有發生的事情都不能彩排，都只有一次的機會，聽不懂魯凱族語，但要用心的看懂他們在做什麼，才能知道精髓在哪裏，才能知道如何説這美麗的故事。

鄧文斌非常感謝老七佳部落族人的協助，雖然他們有些散居台灣各地，但對部落文化還是非常的關心，他也要感謝文化部影視及流行音樂產業局的部分經費補助。