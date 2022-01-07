搶春遊旅宿商機，圓山大飯店推出各式住房專案，根據不同的住房專案還搭有不同的優惠內容，無論是同學共遊、親子出遊、孝親之旅或是閨密之間台北文化深度之旅，入住台北市區最佳景點、最多歷史故事的圓山大飯店，每人最低只要1650元起。

新年的開端就用吃好、住好，迎來新年好福氣！圓山推出「迎新春國宴寶盒」一泊二食住房專案，一次解決吃、住的問題。「迎新春國宴寶盒」住房專案共有三款房型套裝組合，專案價最低價6999元起(原價18336元起，約31折)，專案期間自1月10日起至3月31日止，限週一至週四入住，雙人入住搭配送入房享用的雙人份雙層圓山國宴寶盒，與塵封50年的圓山東密道導覽及松鶴廳自助早餐。內容豐富的圓山國宴寶盒是雙人份雙層組合，匯集歷屆國宴菜色，將數道國宴經典菜餚集結而成，喜愛品嚐美饌佳餚賓客絕對不能錯過。

圓山與台北101，雙地標一次滿足！圓山大飯店「飛天竄地」親子住房專案，專案期間自即日起至2022年4月5日止，兩大一小入住高級客房，每房只要5200元(原價14990元，約34折)，再贈松鶴廳自助早餐、台北101觀景門票、探索圓山西密道導覽行程，還可玩扭蛋獲得精美小禮物！「飛天竄地」親子住房專案，讓您與孩子「飛天」參觀101景觀台感受北市的絕佳美景；再回到圓山「竄地」探索西密道的神祕，手牽手來趟最不一樣的親子之旅。

春天正是適合出遊賞花的好時機，圓山大飯店內擁有豐富的自然生態景觀，一年四季都有不同的植物與花卉隨著季節綻放，在春天更有櫻花與杜鵑花綻放。此外，鄰近圓山大飯店的士林官邸在2月份有「士林官邸鬱金香展」、花博公園新生園區在3月份有「台北玫瑰花展」等豐富的花卉展覽，快與閨密來圓山體驗最美的台北輕旅行。「花現圓山住房專案」專案期間自即日起至2022年4月30日止，雙人入住高級客房，含松鶴廳自助早餐2客、繽紛馬卡龍禮盒乙盒，專案價4198元(原價13480元，約31折)。

圓山大飯店推出學生專屬的「圓山密道輕鬆玩」住房專案，專案期間自即日起至2022年4月30日止，入住精緻無窗客房搭配探索圓山神秘的西密道導覽行程，除了可一覽世界知名的圓山西密道外，飯店隨處可見的小巧思，如:落地玻璃門上的祕密、沿Y型大樓梯拾級而上所見的扶(福)燈、鎮店之寶「百年金龍」等，皆等著同學們親自前來探索。「圓山密道輕鬆玩」住房專案，雙人入住，每人1650元起，同行師長，入住出示教師證，可同享此住房優惠。

下榻風景優美、氣氛優閒的圓山大飯店，除了可參加精彩的館內導覽行程外，更有多樣化休閒設施，如:戶外奧林匹克標準游泳池、兒童戲水池、三溫暖、網球場、室內兒童遊戲室等，根據不同的住房專案還搭有不同的優惠內容，讓您快樂出遊無負擔。另外，適逢尾牙春酒旺季，同事好友歡聚難免小酌，圓山貼心推出「免酒駕安心回家」住房專案，凡於圓山大飯店參加尾牙春酒專案之貴賓，當日即可以優惠價1688元入住精緻無窗客房，每桌限量2間，數量有限，飯店視房況提供訂房。