美國聯準會（Fed）新出爐的會議紀錄明顯偏鷹，除了預告加速縮債、提早升息，還將縮減資產負債表，金融市場無異面臨三重威脅。高通膨烏雲罩頂下，投資人須做好Fed政策從量化寬鬆（QE）轉為量化緊縮（QT）的心理準備。

儘管Fed這些接連緊縮貨幣的舉動，目的在打擊通膨，但美媒CNBC將Fed加緊縮債、升息及縮表，形容是對市場的「三重威脅」（triple threat），周三市場確實因Fed高唱鷹調陷入混亂。

市場之所以有此驚慌反應，Ally Financial首席市場策略師貝爾（Lindsey Bell）的解讀是，Fed釋放的訊息聽起來像是會猛然抽走市場流動性，令投資人措手不及。

有投資人認為，Fed須更果斷地採取行動來抑制通膨，如今Fed會議紀錄放鷹，讓他們更堅定此番看法。但如此一來，債券殖利率看升，去年領漲美股的成長股和科技股將出現震盪。

BMO全球資產管理公司美國固定收益部門共同主管金伯爾（Scott Kimball）指出：「Fed這次的做法恐怕太過激進，那確實是個風險。如果Fed扼殺成長的同時，還漸漸自債市抽身，無異給投資人一記重捶。」

Fed自2014年開始縮債後，資產負債表規模維持3年左右。但這回情況不同，消費者物價飆不停之下，Fed勢必會加緊縮減目前超過8兆美元的資產負債表。

Action Economics全球固定收益分析部門執行董事魯伯特（Kim Rupert）說：「縮表被拿出來討論，詳細程度超出我們預期，市場應做好今年會4度升息的準備，可能最快3月啟動。他們非常害怕通膨失控。」

就連Fed指標性鴿派聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）都立場轉鷹，他周四發言主張，Fed應在3月的例會啟動升息，緊接著就是縮減龐大的資產負債表。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的布拉德提到，這些是遏阻通膨飆升的必要之舉。他對Fed今年的升息預測，從先前的2次增加為3次。