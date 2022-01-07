外媒檢測發現言論審查不是事實 小米聲明詞彙審查僅針對廣告內容作控制

針對昨（6 日）NCC發出了有關小米手機Mi 10T 5G手機中，內建7個APP中，會從globalapi.ad.xiaomi.com伺服器下載針對2000多個與政治、宗教等有關詞彙進行比對之檔案（MiAdBlacklistConfig），具有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳之疑慮。而小米已即時作出回應，指出報告中所說明的MiAdBlacklistConfig檔案，雖然為實際存在，但僅為管控廣告推送內容，並不是為了要審查或監控使用者而設，與消費者使用行為無關，MiAdBlacklistConfig檔案是小米來管理廣告商於小米自有APP中推送的付費廣告內容，以保護使用者免受部分內容影響而設。

而其實就在去年9月23日的時候，外媒XDA的資深編輯Adam Conway就發表過一篇報導，指出「小米的秘密詞彙黑名單看似恐怖，但卻未如表面所可怕」，在文中表示曾以Mi 11 Ultra作檢測，在Mi Video中雖然找到了MiAdBlacklistConfig檔案中，擁有宗教與政治團體的名稱，但還有包含其他更多的內容，在報告中顯示了MiAdBlacklistConfig檔案中有2210個詞彙紀錄，當中雖有449個紀錄與宗教與、政治團體有關，但大部分均與以上所述的關鍵字無關，而且絕大多數為與性、色情或其他手機品牌有關。

在報告中更提到，雖然西藏、香港及其他宗教團體有在其中，但同時也有提及中國共產黨（CCP）、中國大陸（China）等詞彙，甚至是與小米自家有關的字眼，如mi、xiaomi mi5等，因此Adam Conway認為，假如這是一個中共的審查清單系統，那所有提及中國大陸的字眼都應該不會被網路審查，加上連小米自家等關鍵字也在清單上，那小米又何必審查自己的關鍵字。

圖為外媒XDA的資深編輯Adam Conway報導中所提及的小米設備中使用的內容過濾代碼片段。（圖/翻攝自XDA）

而且正如小米所說，MiAdBlacklistConfig檔案僅為保護用戶免受部分推送的廣告內容所影響而存在，在智慧型手機，以及像社群網站規範管理，如Facebook廣告政策、Google Ads內容條款等，都是很常見的做法與規範。在Adam Conway的報導中亦提到，過去因為小米在廣告內容上遇到了很大的爭議，因此在2019年時就承諾刪除「低俗」廣告並阻止展示於使用者的手機上，因此過濾器對於小米來說，為了保障用戶避免看到粗俗或不恰當的廣告，也是個相當重要的一環。

圖為外媒XDA的資深編輯Adam Conway在小米裝置的Mi Video Global中，找到了「INativeAd」，其為小米全球廣告軟件開發工具包（SDK）。（圖/翻攝自XDA）

同時Adam Conway亦以手中的小米11 Ultra，以及有在台灣上市的小米11T Pro作檢測，在EU ROM中的小米瀏覽器中都沒有發現引用MiAdBlacklistConfig檔案，但在小米 11 Ultra上的Mi Video則引用了它，但僅將其應用於廣告過濾，同時他也從APKMirror下載了最新可用的Mi瀏覽器版本，也發現其沒有引用MiAdBlacklistConfig文件，因此他認為這「過濾器」並不是用於審查，因為假如審查清單中擁有小米有關的詞彙，網頁也會過濾掉相關的網站，那就表示在小米手機的瀏覽器上，就無法顯示或造訪小米的網站，因此以字面上來看的話，「MiAdBlacklistConfig」中，已經明確說明「AdBlacklist」的用處，正是阻擋不恰當的廣告而設，而Adam Conway也認為目前小米的設備在安全性方面應該是沒有問題的。

當然小米總部也重申，「小米從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。而用戶隱私安全也是我們的奮鬥方向，未來將以最高標準經營並遵守本地和區域的法律規範。」。本報同時也訪問了手機王總編輯張利安，他認為目前NCC的報告只是指出，使用小米手機「有可能」會有資安疑慮而提醒消費者，因此消費者最終還是得需要自己去判斷，同時使用手機時也要注意個人隱私問題及設定。