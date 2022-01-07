疫情指揮中心今宣布，第三劑疫苗間隔縮短為12週，蔡英文總統今表示，我會去打，請大家也趕快去打。

蔡英文說，今天指揮中心宣布，即日起，第三劑疫苗間隔縮短，請滿18歲且已接種兩劑疫苗、滿12週(84天）以上的民眾，盡快接種第三劑(追加劑)，提升免疫保護力。

她說，另外，針對新增的四起本土案例，會持續擴大匡列與篩檢，請大家注意指揮中心的訊息，務必提高警覺、落實防疫，完整接種三劑疫苗，保護自己，也保護他人。