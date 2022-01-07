疫苗第三劑 蔡英文：我會去打 請大家也趕快去 21:212022/01/07 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗第三劑，蔡英文：我會去打，請大家也趕快去。（擷自蔡英文臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心今宣布，第三劑疫苗間隔縮短為12週，蔡英文總統今表示，我會去打，請大家也趕快去打。 蔡英文說，今天指揮中心宣布，即日起，第三劑疫苗間隔縮短，請滿18歲且已接種兩劑疫苗、滿12週(84天）以上的民眾，盡快接種第三劑(追加劑)，提升免疫保護力。 她說，另外，針對新增的四起本土案例，會持續擴大匡列與篩檢，請大家注意指揮中心的訊息，務必提高警覺、落實防疫，完整接種三劑疫苗，保護自己，也保護他人。 新北符合接種第三劑疫苗有128萬人 侯友宜：趕快去打 參謀總長屆齡得延役1年 陳寶餘適用 #蔡英文 #會去 #追加劑 #第三劑疫苗 #間隔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土＋12！鄭文燦在忙選總統？他揭一事怒嗆：別想跟賴清德比了 14:412022/01/07 政治 公費流感疫苗剩49萬劑 全民適用 04:102022/01/06 生活新聞 論文抄襲讓民調慘遭逆轉 南韓總統候選人出招拯救 13:092022/01/06 國際 哈薩克動亂釀8死317傷 總統向俄國領導安全集團求助 05:282022/01/06 國際 瑙塞達改口：支持立陶宛與台北設貿易辦公室 04:102022/01/07 焦點新聞 社評／融一是兩岸遠離戰爭的正途 04:102022/01/07 焦點新聞 18歲以上第三劑全開 陳時中宣布：即起滿3月就可以打 14:142022/01/07 生活 年終電器展開幕 總統賣電器也不忘呼籲快去打疫苗 12:172022/01/07 政治 明出席罷昶大會 趙少康：蔡英文取消造勢我就不站台 14:042022/01/07 政治 立陶宛把台灣耍著玩？陳揮文當眾比出「一手勢」酸爆蔡英文 10:432022/01/07 政治 桃機群聚案例累積12例 成大醫院2成醫護施打第3劑疫苗 17:302022/01/07 生活 政治熱門新聞 民進黨慘了？李正皓看到「他」出手直喊：中二選區出現變數 - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 于北辰宣布將以無黨籍參選議員 網怒問一句被讚爆 - 政治 林昶佐慘了？黃暐瀚居然聽到一個內幕 - 政治 台中補選最後關頭 黃光芹揭勝負關鍵：只有3個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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