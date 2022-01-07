農曆春節將至，各大通路陸續公開新年福袋，量販店龍頭家樂福今（7日）公布今年福袋內容，有別以往汽車、家電等大獎，這次大獎將送出台積電1張股票現金獎和玉山金3張股票現金獎，若以台積電估算，1張市價約60萬元現金。消息傳至PTT引發網友一番熱議，有網友看了也擔憂，「不會剛好那天台積電沒600吧..」、「這時機怕爆」。

家樂福福袋將於大年初一（2/1）上午10點於全台量販、超市發送號碼牌，開放顧客入場購買；購買福袋者可獲得1張刮刮樂，共有「財氣旺」、「手氣旺」、「運氣旺」等三大獎。

不一樣的是，這次大獎家樂福將送出「股票金」，業者將提供中講者所刮中的對應股票市價購買金額，其中包含台積電1張股票、玉山金3張股票現金，各1名（市價以購買日股價計算）。即便沒抽中大獎，「手氣旺」、「運氣旺」兩獎也有多項超值好禮。

消息一出後，底下網友一番熱議，有網友驚呼，「一張2330耶」、「就市價折算現金」、「太神啦」、「好像還可以」、「當成申購就好了，還不用本金，只要手續費」；但有網友覺得吸引力太低，「不如送汽車」、「玉山金一張兩萬多而已」、「60萬，買不到汽車吧」。

另，有部分網友擔憂現在疫情緊張，全球變種病毒Omicron肆虐，台灣也有本土病例竄升，值此之際若出現大排長龍的情況，恐怕不太妙，「這時機怕爆，會附贈Omicron嗎？」。此外，也有網友打趣表示，「不會剛好那天台積電沒600吧..」。

事實上，家樂福也有提供線上預購福袋，線上預購活動於1月24日早上11點開跑，至1月26日截止，線上福袋售價為288元。