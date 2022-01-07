2021年疫後經濟強力反彈，加上供應鏈吃緊導致通膨飆升，公債殖利率也大幅走高，進而衝擊各類債券表現，多數債券型基金呈現跌勢。不過，根據Lipper統計，美元高收益債基金以及環球高收益債基金在2021年平均漲幅分別為2.36％以及0.94％，是唯二仍有正報酬的債券基金類別。

投信法人分析，這顯示非投資等級債(原高收益債)在利率走高的環境下依然能有好表現。今年在景氣持續成長、全球央行轉趨緊縮貨幣政策的情況下，非投資等級債前景仍樂觀看待。

野村美利堅非投資等級債基金經理人郭臻臻認為，市場預估聯準會最快於3月升息；美國公債殖利率不斷攀升下，所有固定收益資產面臨逆風，美國非投資等級債券(原高收益債)相對其他債券仍較有利，因為非投資等級債的存續期間短，利率敏感度較低，受到的負面影響有限。

此外，根據摩根大通預估，2022年與2023年美國非投資等級債違約率將分別達0.75％與1.25％，2022年美國非投資等級債券違約率仍維持在1％以下的歷史低點，加上相對較高的殖利率，可望吸引追求收益的資金持續進場。

郭臻臻表示，非投資等級債券的存續期間短，與景氣的連動度高，利差有收斂的空間，使其在經濟復甦的帶動下如虎添翼。預期未來波動度提高，債券價格可能出現拉回整理，建議待價值面機會浮現時，布局於美國非投資等級債券基金。