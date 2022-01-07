日勝生加賀屋天翔廳1月11日起更換上冬季料理，命名為「待春」，每客售價3200元+10％，含料理長推薦白酒、新鮮果汁、氣泡水三款飲品擇一。冬季料理以紅、白兩色為主軸，白色表達融雪意境、紅色透出新年氣息，冬天雖是寒冷的季節，同時也是一年當中最溫暖的團聚時刻，在冬、春交替之際迎接春神到來。

新年是家家戶戶團圓的日子，冬季料理吸物(湯)「真鯛土瓶蒸」以日本傳統家庭圍繞火爐取暖談天為意象，表達暖意和團聚的氛圍。用鯛魚骨頭熬高湯，在土瓶蒸中品嚐得到真鯛、桂丁雞和巴西蘑菇、鴨兒芹葉等食材，份量足夠，料理長建議先喝原味，再擠一點金桔，喝到兩種層次的湯頭。另外，鯛魚日文發音和「祝賀、恭喜」相近，因此在日本鯛魚有祝賀的意思，是吉祥的象徵。

從冬天緩緩移轉到春天，大地開始融雪、枝枒探頭，向付生魚片包含「中腹(鮪魚)、間八(紅甘)，真鯛、鰤魚」四種當季鮮魚，此季特別處在多了特製「抹茶胡麻蘿蔔泥」佐料，另也可搭配食用花卉品嚐，每一口都有不同風味。

燒物「鰤魚幽庵燒」以在一片白茫茫的雪地中，雪融露出石頭、枯枝為意象，「雪地」是用韭蔥、白洋蔥、馬鈴薯、鮮奶等製成的白醬，不額外加水，形成濃稠的雪融感。冬天是品嚐鰤魚最美味的季節，將鰤魚以傳統幽庵燒手法製成「石頭」意象，甜美的高麗菜墊在下層，呈現不同口感，「枯枝」則是將韭蔥切絲後酥炸鋪在上層。鰤魚因在每個成長階段有不同名稱，有出人頭地、健康成長的寓意。

台物(鍋)「牛蒡風和牛鍋」以乾燥牛蒡片和大根、昆布、地雞汁熬成湯頭，牛肉選用日本九州A5黑毛和牛，建議搭配當季時蔬享用。牛蒡生長時會向下扎根，有家業根基穩固，代代安泰、相傳的吉祥含意。

水物(甜點)「雪莓」是最貼近新年紅、白元素的料理，以自製草莓果醬製成奶酪墊在下層，鋪上新鮮草莓瓣，灑上太妃糖味道的日本鄉土點心「輕羹」，以及師傅手工炒、烘焙、敲碎的綠色開心果碎、紅色草莓粉點綴。冬季是圍爐、團圓的美好時節，享用酸甜草莓搭配奶酪、太妃糖輕羹的幸福滋味，感受料理中對賓客的吉祥祝福，為冬季及新年帶來美好味覺和視覺饗宴。