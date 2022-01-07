新北市鶯歌區一名陳姓男子去年間與林姓前妻發生財務糾紛，竟闖入其住處，以水果刀殘忍殺害對方，甚至還把房屋權狀貼在林女的臉上，還在雙手各塞入5張1000元鈔票，事後再冷靜委託律師自首。新北地檢署7日偵結，依殺人罪將其起訴，建請法官從重量刑。

檢警調查，陳男患有躁鬱症，性格暴躁，2021年8月間才與同住哥哥發生爭吵，在住處內揚言要引爆瓦斯桶，嚇得其家人聲請保護令，而陳男事後也搬離該處，改住在林姓前妻名下的房屋內。

而不到1個月，同年9月10日上午8時許，陳男獨自前往林女位於鶯歌的住處，兩人因財務問題發生口角，陳男遂持2把水果刀與1把菜刀瘋狂砍向林女，直到林女倒臥血泊喪命。

事後陳男換下作案服裝，把衣物丟棄在林女的遺體上，還將房屋權狀黏貼在林女的臉上，並在其左右手各塞入5張千元紙鈔，並同時委由律師報警自首。

警方當時獲報後，隨即於同日下午1時許趕往林女的住處，起初陳男並不願意開門，經過溝通後，陳男才妥協，警方則在屋內的客廳發現被棉被與衣物遮蔽的林女，但林女已明顯死亡，警方也當場將陳男逮捕歸案。

檢警偵訊時，陳嫌供稱其罹患精神疾病，但檢方認為，陳男犯行後還能換裝，且委託律師自首，並能詳細敘述案發過程，顯見當時精神狀態並未受到疾病影響，此外，警方到場時，陳男拖延，還把原因怪給前妻，認定其並無悔意，今依殺人罪將其起訴，並向法院建請從重量刑。