大陸澎湃新聞7日晚間報導， 印尼煤炭出口禁令暫無解除通知。中國煤炭運銷協會煤炭進出口專業委員會6日下午和印尼煤炭礦業協會就印尼1月煤炭出口禁令，召開線上討論會。中國煤炭運銷協會祕書長、煤炭進出口專業委員會主任趙建國表示，印尼煤炭1月份斷供，對於中國市場影響有限。目前大陸電力企業煤炭庫存合計1.68億噸，較2021年9月底增加約9000萬噸，迎峰度冬期間煤炭保供壓力不大。

印尼煤炭礦業協會祕書長HendraSinadya表示，此次禁令目的是補足國內煤炭缺口而非政治原因。據近一周協調溝通，目前國家電力PLN已經獲得了缺口補償的應對方案，相信國家會在近期解除出口禁令，但具體時間不詳，只能等政府通知。

印尼煤炭礦業協會副會長HendriTan補充道，印尼政府重視中印煤炭貿易關係和中國不可取代的市場國地位，主力礦山已就缺口問題作出承諾，相信禁令會很快解除。

此前，印尼方面表示會在1月5日召開會議重新審議煤炭出口禁令，但目前該會議被推遲，之後召開時間不詳。

趙建國代表中國進口煤行業，表達了對此次事件的嚴重關切，並對印尼政府頒布此次禁令的合理性表達質疑。

印尼能源與礦產資源部在2021年12月31日和2022年1月1日連發兩條通知，表明國內煤炭供應的緊張形勢，決定在整個1月期間，限制該國所有煤炭供應商的煤炭出口，全力支持國內電廠。印尼方面稱，若不執行煤炭出口禁令，該國預計將有近20座大型發電廠停產。

印尼煤炭礦業協會呼籲政府取消這項禁令，稱印尼政府未與國內煤炭企業充分討論便「倉促採取了這一決定」。

大陸央視財經報導稱，受禁售影響，印尼全國煤炭月產量預計將減少4000萬噸，政府損失約190億元的煤炭出口外匯。部分貿易公司表示，因無法將出口煤炭交付給已簽訂合同的買方，煤炭公司將不得不支付違約金。

HendraSinadya表示，供需失衡以前也發生過，但這次政府沒有給予事先告知，說明情況確實很嚴重。相信這次事件能夠解決供需體系的深層次問題，從根本上緩解供需矛盾。

傳言印尼國內煤炭內貿保供責任達成率超過76％的礦區，可以自1月6日起發放出口文件，給予放行，印尼方面已經否認。

HendriTan表示，截止目前，他們未獲得政府方面的任何類似通知。除了Adaro，KPC、Berau、Kideco等龍頭企業也未獲得類似通知。

大陸國內煤炭整體對外依存度不高。大陸國家統計局資料顯示，2021年前11月，中國產煤36.7億噸，印尼煤炭供應僅占全國煤炭供應總量4％左右。趙建國強調，中國煤炭可以自給自足，希望雙方能夠共同努力，度過難關，促進中印尼煤炭貿易回歸正常，並加強政府間政策協同，避免此類事件再次發生。