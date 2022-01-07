孫協志、王仁甫主持的民視《明星許願池》明晚10點將播出多位藝人歌手進行「互搶對方招牌主打歌」的歌唱PK戰，由成名多年的發片歌手方順吉、梁一貞、閻韋伶與向蕙玲，加上班底夏宇童互相捉對廝殺，搶奪對方膾炙人口的招牌歌，為了證明自己比對方還會唱，每位歌手都使出渾身解數又唱又跳，讓現場氣氛既緊張又歡樂。

本次參與「互搶對方招牌主打歌」PK戰的眾位成名歌手，都各自擁有令全台觀眾印象深刻的招牌主打歌，例如電影海角七號而爆紅的〈愛你愛到死〉就是夏宇童的招牌成名曲，這次將由向蕙玲進行搶奪，向來以台語歌曲備受觀眾喜愛的向蕙玲雖然初次挑戰這首歌，信心滿滿的向夏宇童喊話：「可愛教主這次要換我來當了。」

一句話讓現場硝煙瀰漫，而方順吉童年時的成名曲，被暱稱為夜市國歌的〈翹腳髯嘴鬚〉，向蕙玲至今還在各大KTV點播榜上的〈愛甲超過〉，還有閻韋伶當年陪伴許多六七年級生度過情傷的成名曲〈傻孩子〉等等，這次都遭到其他歌手的搶奪，原本大家耳熟能詳的經典歌曲，經過另一位歌手的詮釋之後，出現全然不同的風格

在閻韋伶獨特唱功的演繹之下的，悲情的台語歌〈愛甲超過〉，呈現出迷幻醇厚的氛圍，連原唱向蕙玲都大讚閻韋伶的愛甲超過是國際版本的，而方順吉的〈翹腳髯嘴鬚〉則在梁一貞的唱跳帶動之下，瞬間變身夜店時尚HIGH歌，讓全場氣氛HIGH到爆，也讓方順吉直接邀請梁一貞合跳一段當年充滿記憶點的〈翹腳髯嘴鬚〉舞蹈，逗趣的動作笑翻全場。