納豆今開心過生日。（粘耿豪攝）

納豆今（7日）與阿Ken、安心亞錄中天《同學來了》時歡度41歲生日，製作單位特別準備蛋糕慶生，並送上人像雕刻酒瓶，讓納豆又驚又喜。對於新的一年是否與穩交4年的女友依依有結婚計畫，納豆表示順其自然，因行程已經滿檔，重心仍會放在工作，所以今年沒有打算成家，但也不排斥先有後婚，大笑坦言「有在避孕」。而農曆春節將至，他將會帶依依回家吃飯，同時也會和女友家人出遊。

《同學來了》開播已1年多，納豆和阿Ken、安心亞錄影時總是充滿歡笑，納豆昨在阿Ken和安心亞面前，許下生日願望：「其實做這節目就是一直在看他們打情罵俏，希望這節目可以做到他們2個生出個小孩來！」此話一出全場爆笑，一旁的阿Ken趕緊打圓場對著安心亞說：「又不一定跟妳生！各自生一個！不要對號入座啦！」

新的一年，納豆也許下新年新希望，「主持綜藝節目那麼久，當然就是希望能拿座實質的金鐘獎，綜藝節目主持人獎，另外也希望能演到很好的戲，挑戰金馬影帝。」阿Ken聽見納豆的願望當場提出邀約：「你剛剛說想演好的戲，我現在就邀約2位來演我導的戲。」納豆和安心亞則是一口答應。

此外，阿Ken在夯劇《華燈初上》中客串一角，納豆表示很難過沒參一腳。被問到劇終兇手是誰？阿Ken坦承已知道凶手，透露絕對是出乎意料的人，「你們絕對會嚇一跳！沒有料想到，對觀眾來說很值得期待。」還笑指納豆很適合當皮條客，安心亞適合條通媽媽桑。