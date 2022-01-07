重慶市武隆區鳳山街道辦事處食堂7日中午12點10分發生坍塌，疑似食堂燃氣洩漏燃爆，20多人受困。截至晚間7時，搶救出15人中，已有6人死亡，至少還有11人正在救援中。

大陸央視新聞報導，事故發生後，當地消防救援隊伍立即調派2個重型救援隊、1個輕型救援隊，共260人、50車趕赴現場救援。中央應急管理部派出工作組和專家趕赴現場指導救援處置，並調派礦山救護隊、工程搶險隊共60人、20台起重挖掘裝備趕赴現場增援。

新華社報導，事發附近一家商戶員工說，她家店面距離事發地有100多米距離，事發時她聽到「砰」地一聲巨響，瞬間感覺像是地震了一樣，很快就有消防車、救護車等數十輛救援車趕到了現場。因相隔稍遠，他們受到的波及不大，但一些更近一點的房子被震碎玻璃。另一家商戶工作人員說，附近建設中路和建設西路已臨時管制封路，事故發生後，周邊店鋪大都停電。