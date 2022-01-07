為宣揚中華文化之美，中華郵政公司繼108年發行「故宮玉器」系列郵票後，續以國立故宮博物院典藏之漢 龍紋玉環、戰國 龍紋玉觿、戰國 玉獸佩及漢 獸猴紋玉璧形器等玉器為題材，訂於111年1月12日發行「故宮玉器郵票(續3)」1套4枚，郵票面值分別為6元、15元、20元及28元。

本套郵票圖案簡介如下：

一、漢 龍紋玉環(面值6元)：整體雖為穩定的圓形，設計者利用神龍雙眼和頭頸共同形成向右下傾斜的視覺力量，配合左右外張的足爪，創造出不凡的氣勢和向前騰躍的動感。

二、戰國 龍紋玉觿(面值15元)：神龍的胸膛和長尾皆為曲弧輪廓，創造出飽滿的視覺張力；加上頭頸和足爪各朝向左右不同方向，視覺會因為來回觀看頭頸和足爪而產生左右互換的動態錯覺。

三、戰國 玉獸佩(面值20元)：利用圓弧邊緣設計為鬣鬃、背脊、長尾的一體輪廓，形成飽滿圓弧的下壓張力；再配合鬣鬃、尾部前後上舉的力量，創造出虎踞如磐卻仍奮迅前行的強大動勢。

四、漢 獸猴紋玉璧形器(面值28元)：三隻神獸環繞一周，其間攀附兩隻猿猴和一尾長蛇。神獸的頭、身、足、尾接續成蜿蜒波形，頭頸、前後雙足各自扭轉朝向不同方向，形成強大的視覺力量和動態錯覺。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於1月10日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及預銷原圖明信片於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。