第一金控公布，2021年12月稅後淨利維持在10.24億元，月增率0.2％，2021年全年累計稅後淨利則為197.39億元，年增率17.4％，各子公司2021年均繳出亮眼之成績單，每股稅後盈餘(EPS)達1.52元。

整體來看，銀行子公司獲利表現平穩、證券子公司全年獲利倍翻、人壽子公司12月單月轉虧為盈。

第一銀行因年底提撥員工福利金致單月營業費用上揚，連帶影響12月盈餘減降至8.74億元，月減率3.4％，另淨利收因減少雜項息收入而較11月為低。覆蓋率升至620.31％，逾放比維持在0.20％，2021年全年累計稅後盈餘達176.51億元，年增率12.6％。

第一金證券因經紀及承銷獲利衰退，致單月盈餘下滑至1.02億元，月減率25.8％，2021年全年累計稅後淨利達14.95億元，年增率101.1％。

第一金人壽保費收入增加，致單月獲利由虧轉盈，2021年12月盈餘為0.56億元，2021年全年累計稅後淨利達6.00億元，年增率23.7％。