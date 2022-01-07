今(7日)水氣持續移入台灣地區，嘉義以北有局部雨勢，北台灣整天感受涼冷，中南部與前幾天相比稍涼一些，中央氣象局表示，周末(8日)天氣稍回溫，水氣稍減，迎風面短暫雨，中南部零星雨；下周二(11日)則是另一股冷空氣南下，氣溫再次驟降恐剩個位數。

定量降水預報顯示，明(7日)整體降雨趨緩。(圖／中央氣象局)

明水氣稍減，不過仍然是東北風的環境，在迎風面的桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地方雲量稍多，偶爾也可能會有飄雨的情形，而中南部地區降雨比較偏向在山區為主；溫度方面這幾天變化不大，預估中部以北及東北部低溫約13至15度，南部及花東為16、17度，各地早晚皆涼冷，而白天高溫方面，北台灣整天偏涼，高溫約18至20度，其他地方為21至24度。

下周日(9日)東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周一(10日)東北季風稍減弱，氣溫略回升，但變化不大，高溫約回升個1度左右，感受上依舊偏涼，下周二則是另一股冷空氣南下，之後的下周三至下周五(12日至14日)持續受到這股冷空氣影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

水氣方面，下周日水氣稍減，降雨範圍縮小；下周一降雨範圍又擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨。下周二大陸冷氣團南下，後續下周三至下周五降雨主要集中在迎風面北部、東半部地區，中部山區仍有些零星雨的機會，其他地方則大多為多雲到晴的天氣。