7日舉辦「健保關懷弱勢研討暨感恩茶會」，頒獎感謝通報及協助健保弱勢的醫療院所、公所、社福、慈善團體與挹注健保愛心專戶的捐款人，受惠的印尼籍陳小姐及美濃陳先生太太出席表達感恩。

印尼籍陳小姐與先生因肺炎疫情失業，但家中育有5歲、8歲、10歲孩童，長子又是極重度身心障礙。全家無力繳納健保費，發燒不敢看醫生，只能去藥房買止痛藥退燒，生活陷入困境，欠繳健保費2.3萬元；美濃陳先生右手失能，左小腿也因糖尿病截肢，靠太太在五金行打工、領中低收入戶補助維生，欠繳健保費1.2萬元，在健保署與慈善機構合作，協助結清欠款還媒合善心捐款單位，也解決未來繳納保費的負擔。

健保署長李伯璋表示，為保障弱勢家庭健康，健保署建置弱勢民眾通報平台，提供各界參與關懷弱勢。高屏業務組自2005年起積極與高屏澎三縣市政府的社、衛、勞政主管機關、內政部移民署及社福、慈善團體等單位跨域合作，建構「健保愛心不打烊」的弱勢關懷網絡。

2021年運用高屏業務組愛心專戶及與跨機關合作申請的公益彩券回饋金及新住民發展基金，協助5000多件重大傷病或身心障礙的單親、新住民、失業勞工及弱勢兒少或獨居老人等特殊境遇或經濟困難的弱勢家庭，受惠人數超過1.1萬人，補助金額也達7490萬餘元。

李伯璋指出，面對疫情衝擊，健保署也整合數位科技協助防疫，針對弱勢家庭受疫情影響，生活更加困頓，甚或貧病交迫，高屏業務組就主動在疫情期間，透過跨機關資訊交流，發掘家庭遭逢變故之急難紓困對象，擴大愛心專戶補助受疫情衝擊的弱勢家庭，受惠人數達800多人，共補助超過300萬元，及時協助弱勢民眾渡過難關。