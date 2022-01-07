有「不老男神」封號的資深男星林志穎，和妻子陳若儀結婚後，先後生下大兒子Kimi和雙胞胎Jenson、Kyson，一家五口生活幸福愜意令外界羨慕不已；最近陳若儀分享和帥兒Kimi的有趣對話，她好奇兒子是否知道爸媽實際年齡，問到爸媽誰比較大得到不符期待的回答，母子喝下午茶溫馨氣氛秒結冰。

陳若儀7日晚間在微博分享和帥兒Kimi喝下午茶時的母子對話，她突然好奇兒子是否知道她和林志穎的實際年齡，便開口問「葛格你覺得媽咪大概幾歲？」，Kimi表示「差不多30幾吧」，接著問「那爸比呢？」，Kimi秒回「也30幾吧」。

最近陳若儀分享和帥兒Kimi的有趣對話，她好奇兒子是否知道爸媽實際年齡，問到爸媽誰比較大得到不符期待的回答，母子喝下午茶溫馨氣氛秒結冰。(圖/ 摘自陳若儀微博)

而陳若儀像是自己挖坑繼續追問，「那你覺得爸比大還是媽咪比較大」，Kimi不假思索就回答，「你（妳）吧」，得到與期待不符的答案讓她很震驚，但馬上繼續問，「你知道爸比幾歲嗎？」Kimi單純地說，「他就一直長這樣啊」；陳若儀被Kimi的回應氣得不知道還能說什麼，只好持續逼問「那你覺得他幾歲？」。

不過，Kimi被陳若儀反應逗笑，但馬上察覺到情況不對勁，母子溫馨下午茶時間突然只剩下沉默，Kimi也尷尬地望向窗外。而母子倆有趣的對話也讓網友笑暈，「Kimi這麼小就要承受如此沉重的話題」、「小志哥在場的話，肯定笑翻天」，由此可見，47歲林志穎超逆天童顏連兒子都能騙過，不愧是不老男神。