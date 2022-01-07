台北中正萬華選區無黨籍立委林昶佐罷免案，1月9日將舉行投票，前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥7日舉出影片指出，林昶佐聲稱賣文山區房產、改至中正區置產，他卻發現對方遲至去年12月仍住原文山區住家。資深媒體人黃暐瀚表示，看到童仲彥拍的影片，貓出來吃飼料時，旁邊的那個水管也一模一樣，所以確實地點就在文山區。

童仲彥指出，林昶佐在2020年10月12日的一支影片中，有從客廳下樓到大樓門口餵流浪貓的畫面；他自己晚上也扮柯南走訪，比對出餵貓的大門口場景，在文山區羅斯福路五段。童仲彥質疑林昶佐根本一直住在文山區。

黃暐瀚7日在《國民大會》節目中表示，為什麼林昶佐身為台北市立委，他到底是不是住在中正萬華區，他已經是立委第二屆，也當了6年立委，還搞不清楚，他是偶爾去餵貓，還是去那裡看他住文山區的親人，還是他根本大部分時間就是住在文山區，這一個問題有那麼難嗎？

黃暐瀚接著表示，如果林昶佐真的住在外區，若選民知道，依舊投給他，那沒有話講。可是若跟大家講他住在這裡，卻是住在別的地方，這就是騙人。

黃暐瀚指出，童仲彥拍的影片，他印象最深刻就是那一台紅車，從頭到尾都沒有開走，就在那裡；而貓出來吃飼料時，旁邊那個水管也一模一樣，所以確實地點就在文山區。他也認為，林昶佐，你可以喜歡他、不喜歡他，但是身為這一區立委，有沒有住在這裡，答案應該非常明確，沒有那麼模糊、也沒有那麼難。