台北花園大酒店看好國旅市場及寒假旅遊商機，自即日起至3月31日止推出平日免費升等全新雅緻三人房住房專案來吸引親子家庭客群，凡於周一至周四期間入住雅緻客房享專案優惠價2022元，加碼免費升等至雅緻三人房，每晚加價300元+10％，再享升等原價15500元雅緻家庭四人房，換算家庭出遊四人同行每人每晚花費不到600元，在城市中來場輕旅行，為新的一年充飽電後再出發。

萬種風情的艋舺西門各種時尚匯聚於此，是探索台北必朝聖景點。台北花園大酒店為西區頂級商務觀光飯店，緊鄰西門及艋舺商圈，擁有241間挑高舒適的客房及中西薈萃多元化餐飲服務，地理位置優越且交通便捷，不論是商務洽公或是觀光旅遊皆是熱門首選。

台北花園酒店利用防疫期間陸續進行客房改裝，以「旅艋舺遊西門」為主題，結合在地Bangka船舟語彙，藉由設計手法交織出熱情及文化涵蘊，創造耳目一新的住宿體驗。台北花園大酒店平日免費升等全新雅緻三人房住房專案，除可享免費升等入住雅緻三人房，享用房客限定50款免費古早味零食花園柑仔舖及房客專屬設施與服務，還可享翌日早餐每人300元+10％加購優惠，悠閒享受獨一無二的艋舺式豐盛自助早餐，輕鬆探索城市漫遊艋舺古今風華，來場超值難忘的城市旅遊。