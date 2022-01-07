台中市第二選區立委補選、台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案都將於9日舉行投票，雙方陣營把握最後時間爭取選民支持。對於這2場政治選舉活動該如何看門道？資深媒體人黃創夏認為，其實決戰最後關鍵，用10個字就能總結，即「犯錯多的輸，犯錯少的贏」。

近日政壇有說法認為，台中的補選不僅是實打實的一席立委，背後更影響到蔡英文對「蔡家軍」的布局、藍綠在中部地方勢力的消長、盧秀燕連任台中市長的檢驗，乃至林佳龍能否重新回到台中挑戰盧秀燕等錯綜複雜的政治動能。總體而言，這一戰不僅攸關顏家、國民黨在台中地方力量的存亡興衰，更直接衝擊今年底的九合一地方大選氣勢。

歷經2020大選、四大公投的洗禮後，中二選區變得綠大於藍，相較於民進黨卯足全力造勢拉抬林靜儀聲勢，動員府院黨、綠營執政縣市長齊力催票，力拚年輕選民返鄉投票；國民黨中央則配合顏寬恒的選戰策略，主打「選民服務牌」、「建設牌」，嚴防補選被形塑成政黨對決，力圖降低選戰激情。

國民黨內部評估，中二補選的投票率高低是影響選舉結果的關鍵，若低於5成，顏家的組織陸戰較具優勢，有較高機會險勝；若超過5成，則代表中間或新興選民參與投票，對顏寬恒相對不利。

值得注意的是，媒體人黃創夏7日在臉書發文表示，若要觀察選戰倒數階段的最大訣竅，其實就是「犯錯多的輸，犯錯少的贏」，他坦言，這句話看似廢話，卻是最後關鍵。