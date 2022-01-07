台積電公司總裁魏哲家帶領副總王英郎、李俊賢及莊子壽，去年底拜會台中市政府，市長盧秀燕力推台中。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長選舉空汙常成箭靶，但疫情衝擊各行各業，拚經濟是當務之急，台積電進駐台中有譜，市長盧秀燕證實「案子正進行中」，立法院副院長蔡其昌爭取台積電也不缺席，投資高達1兆的護國神山，誰能攻上山頭，成為盧、蔡互拚的新戰場。

盧秀燕上任後力推「前店、後廠、自由港」經濟政策，地方產業盼了20年的台中國際會展中心順利開工，前店開工興建，後廠也緊鑼密鼓招商引資。

台積電2奈米廠可能選在台中擴廠，去年12月25日台積電公司總裁魏哲家帶領副總王英郎、李俊賢及莊子壽大陣仗拜會盧秀燕，還稱讚「台中具備絕佳條件優勢」。

台積電更是帶動就業機會與經濟消費「金雞母」，其實，去年9月2日蔡其昌已捷足先登到台積電中科15廠，與台積電、中科會商。

「護國神山」如順利在台中投產，將為盧秀燕拚經濟記上一筆，蔡其昌為台積電落腳台中，他說「積極奔走釋出國防部與國產署土地，緊盯行政院早日核定落腳中科的作業」，至於私人的球場土地徵收「看盧市長怎麼做」。

但藍綠議員則對台積電提出水電隱憂，國民黨議員李中不以為然表示，「福禍相伴」，帶來近萬就業人口，但水電供應量大，地方難承擔；民進黨議員王立任向盧秀燕喊話，趕快接受中火以燃氣機組置換燃機組，增加電力解決空汙，解決產業五缺問題。

盧秀燕就職三周年提出「台中五大幸福進行式」，允諾持續為台中打拚，向市民宣示參選連任；蔡其昌強調「我準備好了！」若獲民進黨中央徵召，有信心將台中藍天變綠地，下屆市長國、民兩黨對決人選，盧、蔡開戰可能性高。

台中是否能成功迎來「護國神山」，盧秀燕、蔡其昌互相角力，後疫情時代民眾亟盼振興百工百業，在拚經濟指標上，台積電來台中市的利多消息，成為藍綠先要攻頂的第一個山頭。