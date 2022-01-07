全球第二大挖礦重鎮哈薩克暴動越演越烈，政府下令中斷網路服務，重創挖礦產業，受此影響，比特幣價格失守43000美元關卡，此為2021年9月以來首見。

根據加密貨幣追蹤網站CoinDesk報價，比特幣價格7日盤中下滑1.3％，降至42248美元。比特幣價格6日已經跌破43000美元，此為2021年9月以來首見，盤中跌幅一度超過8％。

哈薩克瓦斯價格飆漲引發大規模抗爭，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）下令國家電信公司中斷網路服務。根據數位貨幣公司Foundry估算，哈薩克斷網估計造成全球15％的比特幣礦工失去連線。

哈薩克雖然短暫恢復網路服務，但根據網路觀察組織NetBlocks Internet Observatory數據顯示，哈薩克的網路連線程度只有平時水準的5％。

NetBlocks透過推特表示，「截至7日上午，哈薩克的網路連線中斷已經達36小時，造成公共安全風險，並切斷親朋好友之間的連繫。」

2021年5月大陸驅逐境內所有加密貨幣礦工，許多礦工轉移鎮地至鄰國哈薩克，不料幾個月後，抗議燃料價格躥揚演變成哈薩克數十年來最嚴重動亂。

哈薩克盛產煤礦，可提供便宜和充足的能源，這是高耗電的挖礦產業轉進哈薩克的主因。

根據劍橋替代金融中心（Cambridge Centre for Alternative Finance）數據，哈薩克在全球比特幣挖礦市場的市占達18.1％，僅次於美國。美國在2021年取代大陸，位居全球最大比特幣挖礦中心。

挖礦產業接連遭受衝擊，專家表示，美國不久後可能有一波新的加密貨幣礦工湧入，以避免日後再面臨挖礦中斷窘境。然而目前問題在於，美國是否有足夠的空間可以容納更多礦工。