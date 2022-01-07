莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）周四(6日)表示，由於新冠疫苗加強針的效力會隨著時間而逐漸減弱，因此民眾在今秋可能需要追打第四劑疫苗，以強化對抗新冠病毒的保護力。

班塞爾在高盛投資銀行舉辦的醫療保健執行長線上會議時指出，去年秋季施打加強針的民眾，對抗新冠病毒的保護力將可持續到冬季。然而加強針效力在數個月後將會再度下滑，就如同前面兩劑疫苗。

他提到包括英國與韓國等政府都已經針對第四劑疫苗進行訂購，「我仍然相信在今秋與未來，我們將需要追打第四劑疫苗」。班塞爾還補充年紀較大或有潛在健康問題的人們，以後每年都恐要施打疫苗。班塞爾說，病毒本身不會消失，未來將必須與它共處。

加強針在控制病毒的公衛策略上已逐漸扮演吃重的角色。

莫德納上月公布一項初期數據指出，目前授權的50微克加強針可讓抗體提高37倍，以抵抗Omicron的感染。100微克加強針更可讓抗體提高83倍。

該藥廠現在還在針對Omicron研發量身定制的疫苗，但不太可能在未來兩個月內完成。

根據英國衛生安全局日前刊登的調查指出，民眾在完整接種莫德納或輝瑞疫苗20周後，預防新冠病毒感染的效力只剩下10％。

不過該調查也提到，在施打加強針兩周後，保護力又提升到75％，但經過4周，效力又會開始減弱，到10周後降至40％到50％。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）上月接受媒體訪問時也表示，民眾可能需要追打第四劑疫苗，而且受到Omicron的高度傳播特性，第四劑接種時間恐比預期提早。

受到Omicron病毒快速橫掃多國，正引發全球新一波確診人數暴增潮。根據約翰霍普金斯大學的追蹤數據，全美新冠病毒每日新增病例的7天平均值已超過57.4萬例。此外紐約時報的追蹤調查指出，過去兩周美國因新冠病毒而住院的比率已暴增近6成。