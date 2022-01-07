根據基金數據公司理柏發布的最新統計顯示，今年首周美國投資級公司債券基金再度施展吸金大法，吸引29億美元流入，創下6個月最高單周紀錄。

統計指出，到周四（6日）為止一周，美國投資級公司債券基金吸金29億美元，締造去年6月初以來最高單周流入紀錄。

儘管一周來美股遭遇沉重賣壓，不過整體而言仍有134億美元湧入美國債券與股票基金。

受到聯準會發布上月會議紀錄，顯示政策正常化、其中包括調高利率，將比外界預期提早進行。如此鷹派訊息，也導致美股周四不支倒地。

借貸成本增加對成長股將是一大重擊，因為這類股票估值通常建立在未來高獲利的預期。一旦借貸成本攀升，也意味成長股將被迫重新估值。這使得那斯達克指數到周四為止的一周跌幅深達3.6％，創下2008年來最糟糕的開始。

此外借貸條件緊縮也對高風險企業帶來衝擊。美國企業在疫情期間透過低成本融資，進行創紀錄的借貸。

雖然投資級公司債再度獲得投資人青睞，不過垃圾債卻仍然遭遇壓力。美股波動如果升高，垃圾債ETF將成為公司債投資人首度拋售的標的。

該領域的大型iShares iBoxx＄高收益公司債ETF一周來吸引7.61億美元流入，至於規模較小的SPDR Bloomberg高收益債券ETF則是流出4.11億美元。

BondCliq數據顯示，規模超過1.5兆美元的美國垃圾債市場一周來也呈現波動。其中由Occidental石油與Charter通訊公司等所發行的債券是一周來表現最活絡的垃圾債。

瑞穗證券公司首席公司債策略師林賽（Brian Zinser）指出，揮別了去年的獲利復甦榮景、支持性的貨幣與財政政策、信貸品質改善與15年的利差縮減，這些情況預定在2022年將出現轉變。