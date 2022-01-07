本季手感不太理想的北京首鋼華裔球星林書豪，7日先發打了28分鐘，投16中6，含三分球投6中2，4罰3進，貢獻17分、4助攻、4籃板與1抄截，可惜北京首鋼仍以95比103不敵郭艾倫領軍的遼寧，苦吞本季第8敗(11勝)，排名續居第9。

由於林書豪本季待在北京，必須跟吉布森競爭上場時間，可惜投籃手感始終不太理想，本季投籃命中率僅3成51，比起兩年前效力北京期間命中率高達4成90，確實相差甚遠，上場時間也比兩年前少了約6分鐘，確實不如以往受到重用。

像是今天吉布森打了19分鐘，卻有全隊最高18分進帳，范子銘14分、8籃板及4助攻，朱彥西12分，方碩11分，台灣好手周儀翔持續沒有上場，北京總教練雅尼斯末節吞下第2次技術犯規，提前遭到驅逐出場，也讓北京士氣受到重挫。

遼寧則以郭艾倫36分、9籃板及8助攻表現最佳，他在一開賽沒多久就用手肘撞倒林書豪，隨即把他拉起擁抱道歉，展現兩人之間好交情。